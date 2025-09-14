العراق يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال الاسبوع

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق، اليوم الأحد، أن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة ستشهد ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيانٍ لها، أن طقس يوم غدٍ الاثنين سيكون صحواً، بينما درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

وأوضح البيان أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين في جميع محافظات العراق، ستكون كالآتي: السليمانية 35، دهوك 36، أربيل 37، نينوى وكركوك والأنبار وصلاح الدين 40، بغداد وديالى وواسط 41، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل والديوانية 42، المثنى والبصرة 43، وذي قار وميسان 44".

وأضاف البيان، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى".

وأشار إلى أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد".

أما بالنسبة لطقس يوم الخميس، فتوقّعت الهيئة أن يكون صحواً مع بعض الغيوم، والرياح تكون شمالية معتدلة السرعة تشتد إلى أكثر من 30 كم/س مُثيرة للغبار، ودرجات الحرارة تنخفض في جميع مناطق البلاد، الرؤية الأفقية (8-10)كم وفي الغبار (3-5)كم.