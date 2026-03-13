إقليم كوردستان يعلن حظر صيد الأسماك لمدة ثلاثة أشهر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للثروة الحيوانية والبيطرة في إقليم كوردستان، عبر كتاب رسمي صادر اليوم الجمعة، عن قرار يقضي بحظر صيد الأسماك اعتباراً من 15 آذار 2026 وحتى 15 حزيران من العام نفسه.

وجاء في نص الكتاب الرسمي ما يلي:

أولاً- يمنع الصيد بكافة أشكاله خلال الفترة المذكورة، على أن يُستأنف بشكل طبيعي اعتباراً من تاريخ 16 حزيران 2026.

ثانياً- يأتي هذا القرار بهدف حماية الثروة السمكية خلال موسم التكاثر، واستناداً إلى أحكام القانون رقم (48) لسنة 1976.

ثالثاً- يُحظر استخدام الوسائل غير القانونية في الصيد منعاً باتاً وفي جميع الأوقات، مثل: (الكهرباء، السموم، المتفجرات، والشباك ناعمة الفتحات)؛ نظراً لما تسببه من تدمير للثروة السمكية والبيئة المائية.

ووُجّه هذا القرار إلى كافة المديريات العامة للزراعة في (أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة، كرميان، راپرين، زاخو، وسوران) لضمان مراقبة تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية وشرطة الغابات.