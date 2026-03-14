أردوغان: هدفنا الرئيسي إبعاد تركيا عن نيران الحرب ولن ننجر إلى الصراع الإقليمي

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة 13 آذار 2026، أن بلاده لن تكون طرفاً في الصراع المسلح المحتدم بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، مشدداً في الوقت ذاته على جاهزية القوات التركية للرد بحزم على أي تهديد خارجي.

وقال أردوغان، في خطاب ألقاه اليوم: "إننا نتخذ كافة التدابير الوقائية لحماية مجالنا الجوي ومنع أي تهديد يمس سلامة أراضينا، تماماً كما فعلنا ليلة أمس"، في إشارة إلى العمليات الدفاعية التي نفذها الجيش التركي.

وجدد الرئيس التركي تأكيده على سياسة النأي بالنفس عن التصعيد الإقليمي، قائلاً: "تركيا لن تنجر بأي شكل من الأشكال إلى أتون الحرب المندلعة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، وأولويتنا القصوى هي الحفاظ على أمن واستقرار بلادنا بعيداً عن هذه الصراعات".

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، بعد أن أعلن الجيش التركي عن نجاحه في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي ثالث كان يستهدف الأراضي التركية.

وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت، فجر اليوم الجمعة، بأن قاعدة "إنجرليك" الجوية تعرضت لمحاولة هجوم صاروخي، إلا أن منظومات الدفاع الجوي التركية تصدت للهجوم بنجاح وأسقطت الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها، مؤكدة زوال الخطر دون وقوع خسائر.