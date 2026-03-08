العراق يمنح لبنان 15 سيارة إسعاف لتعزيز قطاعه الصحي

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن العراق، اليوم الأحد، عن تسليم هبة تتضمن 15 سيارة إسعاف إلى وزارة الصحة العامة اللبنانية، وذلك في إطار جهود بغداد المستمرة لدعم القطاع الصحي اللبناني ومساندته في مواجهة الضغوط الراهنة.

وجرت مراسم التسليم في العاصمة بيروت بحضور القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق، ندى كريم مجول، ووزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين.

تأتي هذه المبادرة لتعزيز قدرات الإخلاء الطبي للمرضى والنازحين وتقديم الإغاثة للجرحى، لا سيما في المناطق المتضررة والمستشفيات الحكومية، فضلاً عن دعم قدرات الدفاع المدني اللبناني.

وثمن الوزير اللبناني المواقف العراقية، مؤكداً أن بغداد كانت دائماً سباقة في دعم لبنان وقطاعه الصحي، خاصة في ظل الاستهدافات المتكررة للمنشآت الصحية خلال جولات التصعيد السابقة.

تأتي هذه المنحة ضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية التي يقدمها العراق لجمهورية لبنان، تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية وتعزيزاً لأواصر التعاون والتضامن بين البلدين في المجالات الإنسانية والصحية كافة.