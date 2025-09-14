صحفي تركي: عبد الله أوجلان يستعد لتأسيس حزب سياسي جديد في تركيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- كشف صحفي تركي، أن الزعيم المعتقل لحزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان، يستعد لتأسيس حزب سياسي جديد في تركيا، في خطوة قد تُحدث تحوّلاً في المشهد السياسي في شمال كوردستان وتركيا.

واليوم الأحد 14 أيلول 2025، نشر الصحفي التركي سَدات بوزكورت مقالاً أفاد فيه، بأن أوجلان يعمل حالياً على صياغة برنامج الحزب الجديد، متوقعاً أن تتولى البرلمانية وعضو وفد إمرالي، بروين بولدان، رئاسة الحزب.

وأشار المقال إلى احتمال إغلاق حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (دَم بارتي).

وأكد الصحفي أن القرار النهائي بشأن الحزب الجديد يعتمد على أوجلان، بالإضافة إلى مسألة إغلاق حزب المساواة وديمقراطية الشعوب.

كما توقّع المقال أن يشهد المستقبل القريب إطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش، ما قد يفتح مرحلة جديدة للنشاط السياسي في شمال كوردستان وتركيا.

حتى الآن، لم يصدر أي تصريح رسمي أو توضيح من المقربين من أوجلان أو من مسؤولي حزب المساواة وديمقراطية الشعوب حول هذا الموضوع.

ويذكر أن عبد الله أوجلان وُلد في 4 نيسان 1948 في شمال كوردستان (تركيا)، وأسّس حزب العمال الكوردستاني عام 1978، وتم اعتقاله في كينيا في 15 شباط 1999، وما يزال يقضي عقوبة السجن المؤبد في سجن إمرالي.

وفي 12 أيار الماضي، أعلن حزب العمال الكوردستاني قراره بحل نفسه وإلقاء السلاح، استجابةً لدعوة مؤسسه أوجلان. وكان أوجلان قد دعا في نهاية شباط الماضي إلى حل جميع المجموعات التابعة لحزب العمال الكوردستاني وإنهاء أنشطتها التي استمرت لأكثر من 40 عاماً.

كما قامت مجموعة من الحزب يوم 11 تموز الماضي، بتدمير أسلحتها في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، في خطوة عملية نحو إنهاء النشاط المسلح.