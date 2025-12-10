استراتيجية حكومة إقليم كوردستان في حماية أربيل من الفيضانات

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- ساهم إنشاء السدود والبحيرات الاصطناعية، في الفترة الماضية، بـ تقليل خطر حدوث الفيضانات في مدينة أربيل.

ونفذت حكومة إقليم كوردستان العديد من المشاريع الاستراتيجية والمهمة لحماية وتخزين المياه، وإنشاء السدود والحواجز المائية هو جزء من برنامج الحكومة التاسعة للاستفادة الأفضل من المياه السطحية وحماية المياه الجوفية.

وفي هذا الإطار، وفي حدود محافظة أربيل، تم بناء 7 سدود بهدف الحد من الفيضانات وحماية الموارد المائية. في الوقت نفسه، هناك أكثر من 30 سدًا آخر قيد التنفيذ، وستكون لديها القدرة على تخزين المياه، مما يقلل من مخاطر الفيضانات.

هونر عمر، مدير التخطيط في مديرية مياه أربيل، صرح لكوردستان 24: "للحد من الفيضانات، بالإضافة إلى بناء السدود، تم تنفيذ العديد من المشاريع الأخرى، مثل تنظيف جميع مجاري المياه في أربيل."

باستثناء إنشاء السدود، تستمر الجهات المعنية في جهود تنظيف شبكات الصرف الصحي والمجاري استعداداً لموسم الأمطار الغزيرة، هذه الخطوات مجتمعة تشكل نظاماً موحداً لحماية أربيل من مخاطر الفيضانات، وفي الوقت نفسه تساهم في إنعاش قطاع الزراعة وتربية المواشي وزيادة المياه الجوفية.

يأتي ذلك في وقت اجتاحت فيه موجة قوية من الأمطار مدينة أربيل والمدن الأخرى في إقليم كوردستان منذ عدة أيام، ومن المتوقع أن تستمر حتى مساء يوم الأربعاء، الموافق 10 كانون الثاني 2025. تسببت هذه الأمطار، بحدوث فيضانات في مناطق چمچمال وكركوك، مما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص.