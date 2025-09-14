صعود اليمين المتطرف في انتخابات محلية في غرب ألمانيا

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- حقق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف نتيجة تاريخية في انتخابات بلدية جرت الأحد في شمال الراين فستفاليا بجمعه عدد أصوات يزيد بأكثر من ثلاث مرات عما حققه في الانتخابات السابقة قبل عام في هذه المقاطعة الصناعية الأكثر تعدادا للسكان في ألمانيا، بحسب تقديرات أولية.

وفاز الحزب بـ16,4% من الأصوات بالمقارنة مع 5% قبل عام في المقاطعة المؤيدة تقليدا لمحافظي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وفق تقديرات شبكة "في دي آر".

أما الاتحاد المسيحي الديمقراطي، فحافظ على تمثيله بفوزه بـ34,2% من الأصوات، فيما سجل الحزب الاشتراكي الديمقراطي تراجعا طفيفا إلى 22,6% بالمقارنة مع 24% قبل خمس سنوات.

وخسر الخضر 8,5 نقاط فتراجعوا إلى 11,7% من الأصوات.

ودعي نحو 13,7 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم قبل إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 18,00.

وتعتبر الانتخابات البلدية في هذه المقاطعة بمثابة اختبار أول مهم بعد بضعة أشهر من الانتخابات التشريعية الوطنية التي أفرزت الحكومة الائتلافية بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار فريدريش ميترس والاشتراكيين الديمقراطيين.

وسجل البديل من أجل ألمانيا بزعامة أليس فايدل في تلك الانتخابات نتيجة تاريخية بلغت 20,8% من الأصوات، وهو يسعى ليصبح قريبا أكبر أحزاب ألمانيا.

وتأسس الحزب عام 2013 وتعزز صعوده اعتبارا من 2016 مع تركيزه على موضوع الهجرة، ولا سيما مع الاعتداءات الجنسية التي تعرضت لها 1200 امرأة خلال ليلة رأس السنة، نصفهن تقريبا في مدينة كولونيا (غرب)، بحسب التقرير النهائي للشرطة الجنائية الذي نقلته وسائل إعلام عدة.

وتتصاعد شعبيته باستمرار منذ ذلك الحين، ولا سيما في مقاطعات شرق ألمانيا، ولا سيما في تورينغن حيث أصبح القوة السياسية الأولى بحصوله على 33% من الأصوات في الانتخابات المحلية في أيلول/سبتمبر 2024.