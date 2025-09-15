تكريم الطلبة الكورد المتفوقين في دمشق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أقام اتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكوردستاني في غرب كوردستان، حفلاً تكريمياً مهيباً في العاصمة السورية دمشق، احتفاءً بالطلبة الكورد المتفوقين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 – 2025. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الاتحاد على دعم المسيرة التعليمية وتشجيع التفوق والنجاح بين أبناء وبنات الجالية الكوردية في سوريا.



حضور واسع ورسائل مؤثرة

شارك في الحفل عدد كبير من أعضاء الاتحاد وأولياء أمور الطلبة المكرمين، إلى جانب ممثلين عن جمعيات ومؤسسات تعليمية وثقافية كوردية وشخصيات أكاديمية واجتماعية بارزة. وفي كلمة له، عبّر الطالب المتفوق عباس محمد عن شكره للاتحاد على هذه المبادرة قائلاً، "نشكر اتحاد الطلبة على هذا التكريم، فقد اجتزنا مرحلة مهمة في حياتنا الدراسية، ونعد أهلنا في كوردستان بأننا سنواصل تحقيق المزيد من النجاحات."

من جانبها، قالت الطالبة المتفوقة ديلان علي، "نجاحنا ليس إنجازاً فردياً، بل هو انتصار لكل كوردستان ولتضحيات شهدائنا. نتمنى أن يستمر نجاح شباب وبنات كوردستان أينما كانوا."



دلالة خاصة ورسالة للمستقبل

من جهته، أكد أحمد حاجو، أحد منظمي الحفل، أن لهذه المناسبة دلالة خاصة كونها تقام لأول مرة في دمشق باسم الاتحاد بعد أكثر من خمسين عاماً من الضغوط التي واجهها الطلبة الكورد في سوريا، مشدداً على ضرورة دعم المؤسسات والجمعيات الكوردية لطلاب المرحلة الجامعية المقبلة.

واختُتم الحفل بفقرات فنية تضمنت عروضاً موسيقية كوردية ورقصات فلكلورية (الدبكة)، وسط أجواء احتفالية جسدت روح الفرح والاعتزاز بالهوية الكوردية، مؤكدة أن التعليم يظل السلاح الأقوى لبناء المستقبل، وأن نجاح الطلبة الكورد يمثل انتصاراً جماعياً يفتح آفاقاً جديدة أمام جيل يسعى للنهوض بالمجتمع.



تقرير: أنور عبداللطيف – كوردستان24- دمشق