مجلس الوزراء العراقي يناقش استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر خاص من مجلس الوزراء العراقي لكوردستان24، أن جلسة المجلس التي عُقدت قبل قليل اختُتمت بمناقشة ملف استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

وبحسب المصدر، فقد رحّب المجلس بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها وزارة النفط ووزارة الموارد الطبيعية من أجل البدء مجددًا بعمليات التصدير.

مؤكداً أن الملف أُحيل إلى اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة النفط للمصادقة عليه.

كما جرى التطرق خلال الاجتماع إلى قضية العقود النفطية، حيث أوضح المصدر أن وزارة النفط أعربت عن موافقتها على التراجع عن شرط إلزام الشركات بدفع 16 دولارًا عن كل برميل نفط يتم إنتاجه، الأمر الذي اعتُبر خطوة إيجابية لتذليل العقبات أمام استئناف التصدير.