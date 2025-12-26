هيئة السياحة في كوردستان تكمل استعداداتها لاستقبال أكثر من 200 ألف سائح

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مدير التسويق في هيئة السياحة بحكومة إقليم كوردستان، سيروان توفيق، اليوم الجمعة، بأن الفريق المعني بجميع المناسبات والمهرجانات الوطنية والدينية أنهى استعداداته الكاملة لاستقبال السياح، مشيراً إلى إبلاغ جميع المديريات العامة والإدارات المستقلة من أجل تقديم أفضل صورة ممكنة في عملية استقبال الزوار.

وقال توفيق، في مقابلة مع كوردستان24، إن هيئة السياحة أكملت استعداداتها بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة، مؤكداً أن الفرق المختصة تتابع خلال هذه الأيام، التي تشهد توافد المواطنين والسياح إلى المناطق السياحية، جودة الخدمات المقدمة ومستوى الأسعار بشكل دقيق.

وأضاف أن لجان الهيئة تتواجد عند نقاط التفتيش للترحيب بالسياح وتسهيل مرورهم، لافتاً إلى أن الحافلات السياحية التي كانت تستغرق سابقاً نحو 40 دقيقة لعبور نقاط التفتيش، باتت تعبر حالياً خلال أقل من 10 دقائق، إلى جانب التأكد من جاهزية المواقع السياحية وجودة الخدمات والأسعار المقدمة للزوار.

وأشار توفيق إلى أنه ووفقاً لخطة هيئة السياحة والمديريات العامة التابعة لها، من المتوقع استقبال أكثر من 200 ألف سائح خلال هذه الفترة.

وأكد أن نسبة السياح الأجانب قبل تولي التشكيلة الحكومية التاسعة مهامها لم تكن تتجاوز 10%، إلا أن المشاريع التي نفذتها هذه التشكيلة في قطاع السياحة أسهمت في رفع النسبة إلى أكثر من 35%، وتشمل السياح القادمين من داخل العراق والدول المجاورة.

وأوضح أن التشكيلة الحكومية التاسعة، وخلال فترة عملها الممتدة لست سنوات، نفذت 78 مشروعاً سياحياً، أسهمت في تطوير البنية التحتية للقطاع وإنشاء مرافق جديدة، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على زيادة أعداد السياح القادمين إلى إقليم كوردستان من داخل العراق وخارجه.