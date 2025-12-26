فريق طبي سعودي في أربيل لإجراء عمليات قلب دقيقة لـ22 طفلاً من إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- في إطار استراتيجية حكومة إقليم كوردستان لتدويل القطاع الصحي والاستفادة من الخبرات الأجنبية، استقبلت عاصمة الإقليم أربيل فريقاً طبياً من المملكة العربية السعودية.

وبحسب معلومات شيماء بايز، مراسلة كوردستان24، يتألف الفريق الطبي السعودي من أربعة أطباء اختصاصيين وخمسة ممرضين ذوي خبرة، قدموا إلى أربيل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتتمثل مهمتهم الأساسية في إجراء عمليات جراحية دقيقة للقلب لـ22 طفلاً من إقليم كوردستان، تتراوح أعمارهم دون 12 عاماً.

من جهته، قال الدكتور ناهل الغادري، رئيس العلاقات في الفريق الطبي السعودي، في تصريح خاص لـ كوردستان24: "جئنا إلى إقليم كوردستان من مركز طبي يحظى بدعم من الملك سلمان، بهدف مساعدة الأطفال وعلاج أمراضهم".

وأكد الغادري أن الفريق حظي باستقبال حار في إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الكادر الكامل للمستشفى متعاون ومنسجم إلى حد كبير مع الفريق الطبي.

ويُنظر إلى هذه المبادرة كجزء من جهود حكومة إقليم كوردستان لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير علاج طبي متطور داخل الإقليم.

وفي الوقت ذاته، يحمل المشروع بُعداً دبلوماسياً، ويعكس تطور العلاقات الثنائية بين أربيل والرياض، ولا سيما في القطاعين الصحي والإنساني. ومن المقرر أن يبقى الفريق الطبي في أربيل حتى يوم 30 من الشهر الجاري.

بدوره، قال سفين حمه غريب، والد الطفلة سوفين البالغة من العمر خمس سنوات: "طفلتي تعاني من مشكلة في القلب وقلبها مثقوب، وقد قدمنا من السليمانية إلى أربيل ليتم علاجها على يد الفريق الطبي السعودي".

وأشار إلى أهمية دعم مثل هذه الفرق الطبية لضمان استمرار قدومها إلى مدن إقليم كوردستان، لما تمتلكه من خبرات عالية، ولقيامها بتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية للمرضى مجاناً.