البصرة.. السجن 5 سنوات لمدانين مارسا السحر لاستدراج النساء وابتزازهن

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان23)- أصدرت محكمة جنايات البصرة، اليوم الأربعاء 17 أيلول 2025، حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات لمدانَين مارسا السحر لاستدراج النساء وابتزازهن.

وذكر بيان للقضاء، أن "محكمة جنايات البصرة، أصدرت حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد بحق مدانَين قاما باستدراج عدد من النساء الى دار أحدهما باستعمال طرق احتيالية والسحر لغرض الابتزاز والحصول على مبالغ مالية".

وأضاف، أن "الحكم صدر بحقهما وفقاً لأحكام المادة 5/ أولاً من قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي رقم 8 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2024".