الخارجية الامريكية تصنف أربع ميليشيات عراقية مرتبطة بايران كمنظمات إرهابية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الخارجية اليوم عن تصنيف الميليشيات المرتبطة بإيران، وهي: حركة النجباء، كتائب سيد الشهداء، حركة أنصار الله الأوفياء، وكتائب الإمام علي، كمنظمات إرهابية أجنبية.

وكانت الوزارة قد صنّفت في السابق جميع هذه الجماعات كـ “إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص”. وكأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، تواصل إيران تقديم الدعم الذي يمكّن هذه الميليشيات من التخطيط أو التسهيل أو تنفيذ هجمات مباشرة في أنحاء العراق. وقد نفذت الميليشيات المدعومة من إيران هجمات على السفارة الأمريكية في بغداد، وعلى قواعد تستضيف القوات الأمريكية وقوات التحالف، وغالباً ما تستخدم أسماء واجهة أو جماعات بالوكالة لإخفاء تورطها.

يدعم هذا الإجراء توجيه الأمن القومي الرئاسي رقم (2) للرئيس ترامب، الذي يفرض أقصى ضغط على إيران لقطع مواردها المالية عن النظام ووكلائه وشركائه الإرهابيين. وستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الأدوات المتاحة لحماية مصالحنا الأمنية الوطنية وحرمان الإرهابيين من التمويل والموارد.

بيان الخارجية الامريكية