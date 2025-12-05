مصانع الزيتون في كوردستان.. بوابة لتسويق المحصول وتشجيع المزارعين

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- يوجد في إقليم كوردستان 7 مصانع متخصصة في إنتاج زيت الزيتون، تقوم بشراء المحصول من المزارعين وعصره لطرحه في الأسواق كمنتج محلي.

ومع حلول موسم جني وقطف الزيتون المخصص للعصر، يتوجه المزارعون لبيع محاصيلهم لهذه المصانع. إلا أن هذا العام شهد انخفاضاً ملحوظاً في الإنتاج ليس فقط في كوردستان، بل على مستوى دول المنطقة أيضاً، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

يقول أحد أصحاب المصانع مقارناً الإنتاج: "أحد بساتين الزيتون أنتج في العام الماضي 7 أطنان، أما هذا العام فالإنتاج لن يصل حتى إلى 400 كيلوغرام".

وفي هذا السياق، صرح صابر حاجي ظاهر، وهو صاحب بستان زيتون، لكوردستان 24: "الإنتاج هذا العام قليل جداً بشكل عام؛ فالمزارع الذي كان يجني 10 أطنان سابقاً، قد لا يتجاوز محصوله 500 كيلوغرام هذا الموسم"، مشيراً إلى أن شح الزيتون طال دولاً أخرى مثل فلسطين وسوريا ولبنان.

رغم تراجع الإنتاج، إلا أن الوضع يختلف عن السنوات السابقة. ففي الماضي، لم يكن المزارعون يعرفون كيفية تصريف محاصيلهم، أما الآن، فوجود المصانع السبعة حل هذه المشكلة وشجع الكثيرين على زراعة هذه الشجرة المباركة التي يعود تاريخها في كوردستان لآلاف السنين وتُلقب ثمارها بـ "الذهب الأخضر".

ويشير "ظاهر" إلى أهمية هذه المصانع، خاصة من الناحية البيئية وتشجيع الزراعة، حيث يمتلك أحد المصانع في إدارة "رابرين" رخصة رسمية منذ سنوات، ويقوم سنوياً بشراء المحصول من مزارعي المنطقة ومحافظات الإقليم الأخرى، لإنتاج زيت زيتون عالي الجودة عبر "العصر البارد" (Cold Press) وبدون أي إضافات كيميائية.

يشرف على هذا المصنع خبير من منطقة "عفرين"، يدعى رفعت كمال (60 عاماً)، والذي يعزو صحته الجيدة وعدم شيب شعره ورأسه إلى استهلاكه اليومي لزيت الزيتون.

يقول رفعت لكوردستان 24: "أشرب يومياً أكثر من قدح من زيت الزيتون الطازج. صحتي ممتازة بفضله، وأدعو مواطني كوردستان لاستخدامه كونه دواءً وغذاءً لذيذ الطعم". ويضيف: "آخذ سنوياً ما بين 50 إلى 55 كيلوغراماً من الزيت لمنزلي لاستهلاكه، فالزيت هنا يتميز بجودة قد لا تتوفر حتى في عفرين".

يُذكر أنه يوجد في إقليم كوردستان 1500 بستان للزيتون مسجل رسمياً لدى وزارة الزراعة، تضم أكثر من مليون و500 ألف شجرة، يُخصص جزء من ثمارها "للكبس" (المائدة)، بينما يذهب الجزء الأكبر لإنتاج الزيت وطرحه في الأسواق.