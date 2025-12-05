طقس العراق.. أمطار رعدية وتباين في درجات الحرارة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتبايناً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الجمعة 5 كانون الاول 2025، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية عدا الأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى فيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة أما المنطقة الشمالية فيكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر متفرقة، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وذكر البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت، كالتالي: السليمانية 18، ودهوك 19، واربيل ونينوى 21، وكركوك والأنبار 23، وصلاح الدين 24، وديالى 25، وبغداد وبابل وكربلاء المقدسة 26، والنجف الأشرف وواسط، والديوانية والمثنى 27، وميسان والبصرة 28، وذي قار 29".

وأضاف أن "يوم الأحد سيكون الطقس غائماً على العموم مع تساقط أمطار رعدية متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، وتكون غزيرة أحياناً فوق المرتفعات الجبلية، أما المنطقتان الوسطى والجنوبية فيكون الطقس غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية".

وأشار إلى أن "الاثنين المقبل سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار رعدية متوسطة الشدة الى غزيرة الشدة في المنطقة الشمالية، وتساقط أمطار متوسطة الشدة في المنطقة الوسطى، أما المنطقة الجنوبية فيكون الطقس غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقة الوسطى، وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".

ونوه إلى أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً مع تساقط أمطار متفرقة على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق بالمنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".