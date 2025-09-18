وزارة العمل في إقليم كوردستان توضّح آلية تسليم الأطفال للأسر البديلة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 18 أيلول/سبتمبر 2025، عن خطواتها في مجال تسليم الأطفال للأسر البديلة(التبني)، في إطار برنامج يهدف إلى توفير بيئة أسرية أكثر استقراراً للأطفال المحرومين من الرعاية.

وقال يوسف چاوشين، المدير العام للرقابة الاجتماعية في الوزارة، في تصريح خاص لكوردستان24، "في حالات فقدان الطفل لوالديه بسبب الوفاة أو الانفصال أو الإهمال أو ممارسة العنف، يُترك الطفل غالباً دون رعاية مناسبة من أقاربه المباشرين كالأعمام أو الأجداد، وهو ما كان يستدعي إيداعه في دور الأيتام. لكننا اليوم نعمل على تطبيق نظام الأسر البديلة، وهو تجربة معمول بها في كثير من دول العالم".

وأضاف: "الأفضل أن يبقى الطفل مع عائلته الموسعة إذا وُجدت القدرة والمسؤولية، أما إذا لم يكن ذلك متاحاً، فإن الأسرة البديلة هي الخيار الأفضل، وليست دور الأيتام".

وأشار چاوشين إلى أن تطبيق هذه السياسة بدأ فعلياً في أربيل، رغم التحديات. وقال: "مع انطلاق الكابينة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان العراق، تمت الموافقة على اعتماد نظام الأسر البديلة، لكننا احتجنا إلى بعض التهيئة. وللأسف لم يتوفر لدينا منزل مناسب كمركز عمل. ورغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الإقليم، فقد وفر رئيس حكومة إقليم كوردستان فريق عمل متكامل وهيأ لنا منزلاً مجهزاً بكافة الاحتياجات، مما أتاح لنا البدء بتنفيذ البرنامج".

وأوضح أن الوزارة استقبلت حتى الآن أكثر من 120 أسرة راغبة في احتضان الأطفال، وقد تم تسليم طفلين إلى أسرتين بديلتين بالفعل، فيما جرى اعتماد أسرتين أخريين بانتظار استكمال الإجراءات.

وختم چاوشين بالقول: "قبل تسليم أي طفل لأسرة بديلة، نقوم بعملية تقييم دقيقة للتأكد من قدرتها على رعاية الطفل بشكل متكامل، وتوفير بيئة آمنة وصحية له، لأن الهدف ليس فقط إيواء الطفل، بل منحه حياة كريمة ومستقبلاً أفضل".