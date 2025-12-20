المنافذ الحدودية تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية في أم قصر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم السبت، عن ضبط شحنات كبيرة من الأدوية البشرية المهربة في ميناء أم قصر، في ضربةٍ جديدة هي الثالثة من نوعها لشبكات تهريب الأدوية.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، إنها "ضبطت شحنات كبيرة من الأدوية البشرية مخفية خلف مواد رخيصة الثمن، في محاولة للتهرب من دفع الرسوم الحكومية وتجاوز إجراءات الفحص والحصول على الموافقات الأصولية".

وأكدت أن "هذه العملية تأتي ضمن سلسلة إجراءات رقابية مشددة، حيث نجحت خلال الأربعين يوماً الماضية في توجيه ضربات موجعة أيضاً لمهربي السيارات دون الموديل المسموح، إضافة إلى ضبط أكبر عملية تهريب الأدوية والمستلزمات الطبية، من أجل حماية السوق المحلية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين".

وفي ختام بيانها، أشارت الهيئة إلى "استمرارها باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومواصلة العمل لمنع أي محاولات تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة".

وتعلن مديرية ميناء أم قصر بين حينٍ وآخر عن ضبط مواد معدّة للتهريب، أغلبها طبية.

ويعدُّ أم قصر من أهم موانئ العراق وأكبرها، يقع في محافظة البصرة جنوبي البلاد، في منطقة أم قصر بالقرب من الحدود العراقية الكويتية تديره الشركة العامة لموانئ العراق.

يستقبل الميناء البواخر العملاقة ذات الغاطس العميق التي يصعب مرورها بمياه شط العرب.

وكانت وزارة النقل الاتحادية قسّمت الميناء عام 2010، إلى جنوبي وشمالي لكل منهما إدارة خاصة. قبل أن تستحدث ميناء أم قصر الأوسط.

والموانئ الثلاثة كلها متجاورة، يمر من خلالها 80% من الواردات العراقية، إذ تعتمد وزارة التجارة الاتحادية على الميناء بشكلٍ مباشر باستيراد المواد والسلع الغذائية المختلفة.