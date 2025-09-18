مستشار بوزارة مالية الإقليم: كوردستان التزمت بجميع واجباتها.. وبغداد تتهرّب من مسؤولياتها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكد هاورێ كمال، المستشار القانوني في وزارة مالية حكومة إقليم كوردستان، أن الإقليم أوفى بجميع التزاماته الدستورية والقانونية تجاه العراق، في حين أن الحكومة الاتحادية لا تقوم بواجباتها المقابلة تجاه الإقليم.

وقال كمال في تصريح خاص لكوردستان24، الخميس:

"أي قرار يُتخذ لصالح إقليم كوردستان تقف الحكومة الاتحادية ضده، ومثال ذلك ملف إيرادات النفط الذي أُحيل إلى مجلس الدولة، في وقت يعلم الجميع أن ذلك المجلس لا يملك صلاحية اتخاذ القرار في مثل هذه القضايا".

وأوضح أن الحكومة العراقية ووزارة ماليتها تمارسان إجراءات مخالفة للدستور والأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن بغداد "تتعامل بخوف من قرار المحكمة الاتحادية الأخير، ولذلك أحالت القضية إلى مجلس الدولة وكأنها تشتري الوقت".

وأضاف المستشار: "كوردستان التزمت تماماً بالدستور، وبقانون الموازنة، وبقرارات المحكمة الاتحادية، بينما بغداد لم تلتزم. بل إنها تمنع حكومة الإقليم من ممارسة حقوقها الدستورية، وتعاملت بسوء مع مبدأ الفيدرالية".

وشدد كمال على أن رواتب الموظفين هي أبسط حقوق المواطنين في كوردستان، قائلاً: "إذا كان المواطن الكوردستاني يُعامل كمواطن عراقي، فمن حقه الحصول على راتبه أسوة ببقية العراقيين".

كما أشار إلى أن مجلس الدولة عقد اجتماعه اليوم لمناقشة ملف تسليم إيرادات النفط الخاصة بإقليم كوردستان، فيما أفاد مراسل كوردستان24 في بغداد ديلان بارزان أن المجلس يعمل حالياً على إعداد مسودة لرفعها إلى مجلس الوزراء العراقي، تتضمن الموقف الرسمي والرد بشأن هذا الملف.

واختتم هاورێ كمال بالقول: "الإقليم نفذ التزاماته كاملة، وهو ينتظر فقط أن تفي بغداد بالتزاماتها، لكن للأسف لم يحصل ذلك حتى الآن".