سد باوانور… مشروع استراتيجي يعزز الأمن المائي والطاقة والتنمية في إدارة كرميان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- يُعد مشروع إنشاء سد باوانور أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها حكومة إقليم كوردستان، لما يحمله من أهمية كبيرة في تعزيز الأمن المائي، ودعم القطاع الزراعي، ومكافحة التصحر، فضلًا عن إنتاج الطاقة الكهربائية لأول مرة في إدارة كرميان.

ومن شأن إنجاز المشروع حماية مساحات واسعة من أراضي كرميان من مخاطر الجفاف والتصحر، وإنعاش عشرات آلاف الدونمات الزراعية، إلى جانب تنمية الثروة السمكية ورفع منسوب المياه الجوفية.

كما يُعد السد الأول من نوعه في إدارة كرميان القادر على إنتاج الطاقة الكهربائية، بقدرة تصل إلى 34 ميغاواط، ما يجعله ثالث أكبر سد في إقليم كوردستان من حيث توليد الكهرباء بعد سدي دوكان ودربندخان.

المشروع حاليًا قيد التنفيذ، وتشهد أعماله تقدمًا ملحوظًا يفوق التوقعات، وبحسب الجهات المشرفة، من المؤمل إنجاز السد خلال أقل من ثلاثة أعوام، أي قبل الموعد المخطط له، ليدخل الخدمة في خدمة المواطنين، ولا سيما أبناء إدارة كرميان.

أهداف متعددة بأبعاد استراتيجية

يهدف مشروع سد باوانور إلى:

تعزيز الأمن المائي في إدارة كرميان

إنتاج 34 ميغاواط من الطاقة الكهربائية وربطها بالشبكة الوطنية

خزن 30 مليون متر مكعب من المياه

إنعاش القطاع الزراعي ومكافحة التصحر

تنمية الثروة السمكية ورفع منسوب المياه الجوفية

تطوير السياحة البيئية في المنطقة

مكونات هندسية متكاملة

يتألف المشروع من عدة مكونات رئيسية، أبرزها:

السد الترابي

الجدار القاطع للمياه (Secant Pile Wall)

المسيل المائي (Spillway)

المخرج السفلي (Bottom Outlet)

محطة توليد الطاقة الكهرومائية

ممر عبور الأسماك

ويبلغ طول السد 880 مترًا، منها 580 مترًا سد ترابي بارتفاع 20 مترًا، وعرض قمة يبلغ 9 أمتار، فيما يصل عرض القاعدة إلى 150 مترًا، مع تجهيزات فنية تضمن ثبات السد وسلامته.

أما الجدار القاطع للمياه، فقد تم تصميمه لمنع تسرب المياه نظرًا لطبيعة تربة المنطقة، ويجري تنفيذه بطول 800 متر، ويتألف من 1100 ركيزة بعمق يصل إلى 45 مترًا، باستخدام معدات تُعد من الأضخم عالميًا.

قدرة تصريف عالية وأمان مائي

يضم المسيل المائي 9 بوابات بطاقة تصريف إجمالية تبلغ 10350 مترًا مكعبًا في الثانية، فيما يتكون المخرج السفلي من 10 أنابيب بطاقة تصريف إجمالية تصل إلى 761 مترًا مكعبًا في الثانية، ما يوفر قدرة عالية على التحكم بالمياه في حالات الامتلاء والفيضانات.

محطة كهرباء وممر لحماية البيئة

وتُعد محطة توليد الطاقة الجزء الأهم في المشروع، حيث تضم 4 توربينات من نوع كابلان العمودي، بطاقة 8.5 ميغاواط لكل توربين، ليبلغ الإنتاج الكلي 34 ميغاواط.

كما تم إنشاء ممر خاص لعبور الأسماك على الجانب الأيسر من السد، بهدف الحفاظ على التوازن البيئي ومنع الإضرار بالثروة السمكية.

تم تقسيم المشروع إلى مرحلتين، شملت الأولى إنشاء الجانب الأيسر والهياكل الخرسانية، فيما تتضمن الثانية تنفيذ الجانب الأيمن من السد. وقد جرى تحويل مجرى المياه عبر إنشاء أربعة حواجز مؤقتة لتأمين موقع العمل من مخاطر الفيضانات.

كما شملت الأعمال تثبيت ستائر معدنية قاطعة للمياه، وإنشاء 6 طرق (3 رئيسية و3 مؤقتة)، إضافة إلى إنجاز القواطع والجسور المرتبطة بها.

أرقام ومعلومات أساسية

الكلفة: 245 مليار دينار

مدة التنفيذ: 5 سنوات

سنة الإنجاز المتوقعة: 2028

نسبة الإنجاز الحالية: 18%

السعة التخزينية: 30 مليون متر مكعب

مساحة الإرواء: نحو 40 ألف دونم

عدد المزارعين المستفيدين: آلاف المواطنين في كرميان

الشركات المنفذة: هيدروكونستراكتيا الرومانية، زوزك، هابيكا

ويرى مواطنون من المنطقة أن سد باوانور سيُحدث تحولًا كبيرًا في حياتهم اليومية، إذ سيسهم في توفير المياه للري، وتقليل معاناة جلب المياه خلال فصل الصيف، فضلًا عن تنشيط السياحة، وتنمية الثروة السمكية، وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية.

ويؤكد الأهالي أن المشروع يمثل نقطة تحول تنموية لإدارة كرميان، ويعزز آمالهم بمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.