كأس إسبانيا: برشلونة يعبر إلى ثمن النهائي بفوز متأخر

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تأهل برشلونة إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه المتأخر الثلاثاء على فريق غوادالاخارا من الدرجة الثالثة 2-0.

بعد معاناة طويلة، نجح بطل اسبانيا في افتتاح التسجيل قبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي عبر مدافعه الدنماركي أندرياس كريستانسن (76)، قبل أن يعزز المهاجم الإنكليزي ماركوس راشفورد النتيجة بهدف ثانٍ في اللحظات الاخيرة من عمر المباراة (90).

وفي النتائج الأخرى، جاءت المفاجأة الوحيدة بتمكن نادي ديبورتيفو لا كورونا من الدرجة الثانية من اقصاء نظيره ريال مايوركا من "لا ليغا" بتغلبه عليه 1-0.

اما الأندية الثلاثة الأخرى من الدوري الإسباني التي لعبت الثلاثاء وهي إلتشي وريال سوسييداد وفالنسيا فتأهلت بتغلبها على إيبار من الدرجة الثانية 1-0 وإلدينسي (ثالثة) 2-1 وخيخون (ثانية) 2-0 تواليا.

ويلتقي ريال مدريد الأربعاء مع تالافيرا من الدرجة الثالثة، في حين يلعب جاره أتلتيكو مع اتلتيكو بالياريس الهاوي.