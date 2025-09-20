أهالي ركن الدين في دمشق يشكون انعدام الخدمات الأساسية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- يشهد حي ركن الدين في العاصمة السورية أوضاعاً معيشية صعبة بسبب غياب الخدمات الأساسية، الأمر الذي انعكس مباشرة على حياة السكان اليومية وفاقم معاناتهم.

المواطن ربيع العبد قال في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن سكان الحي يعيشون بلا خدمات تذكر منذ سنوات.

موضحاً: الحال كما هو منذ زمن طويل، لا شيء يتغير. في الشتاء تغرق الأزقة بمياه الأمطار، الطرق مدمرة ومليئة بالحفر، والمياه مقطوعة لأيام متتالية.

وأضاف أن بعض الأحياء في المنطقة تبقى خمسة أيام بلا مياه، في وقت لا تجد البلديات حلولاً جذرية لمعاناة الأهالي.

من جانبه، أشار المواطن مصطفى شيخان إلى أن تكدس النفايات أصبح مشكلة يومية.

وقال: منذ أربعة أو خمسة أيام لم تصلنا مياه الشرب. الشوارع مليئة بالنفايات المتراكمة، والرائحة لا تُطاق، خصوصاً مع انتشار الأمراض بين الأطفال وكبار السن.

ويؤكد السكان أن تراكم القمامة سببه تقاعس البلدية عن جمعها بشكل منتظم، مما أدى إلى انتشار الأمراض في المنطقة، وخاصة بين الأطفال.

الأهالي يطالبون الحكومة السورية بالتحرك العاجل لمعالجة هذه الأزمات وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية.

مشددين على أن استمرار الوضع الحالي يزيد من معاناتهم ويهدد حياتهم اليومية.

منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، تشهد البلاد انهياراً واسعاً في البنية التحتية والخدمات الأساسية نتيجة الحرب المستمرة والعقوبات الاقتصادية وتراجع قدرات الدولة على تلبية احتياجات المواطنين.

بعد أعوام طويلة من حكم بشار الأسد، شهدت سوريا تحولاً سياسياً مع وصول أحمد الشرع إلى السلطة، ومثّل هذا التغيير بالنسبة لكثير من السوريين بارقة أمل بإنهاء عقود من الاستبداد وفتح صفحة جديدة نحو الإصلاح وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

لكن ما زالت حياة المواطنين اليومية محكومة بأزمات انقطاع المياه والكهرباء، تكدس النفايات، وضعف الرعاية الصحية، وهو ما يجعل الكثيرين يشعرون أن التغيير السياسي لم يترجم بعد إلى تحسن ملموس في معيشتهم.

تقرير: انور عبداللطيف – كوردستان24 - دمشق