وزارة الكهرباء: إعادة ضخ غاز كورمور وعودة المحطات للعمل التدريجي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الكهرباء في بيان لها، اليوم الأحد، أنه عند الساعة الثانية من فجر اليوم بدأ نقل الغاز من حقل كورمور إلى محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، مما أتاح إعادة تشغيل الوحدات التوليدية المتوقفة خلال الأيام الماضية.

وأوضح البيان أن المنظومة الكهربائية تشهد تحسناً ملحوظاً منذ بدء تدفق الغاز، متوقعاً عودة الاستقرار الكامل خلال 24 ساعة في حال استمرار الإمدادات دون انقطاع.

واختتمت وزارة الكهرباء بيانها بالتأكيد على متابعتها للتطورات الفنية لحظة بلحظة، بهدف تأمين استمرارية التجهيز وتحسين ساعات التجربة للمواطنين.