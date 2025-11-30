الرئيس بارزاني لـ أهل زاخو: أنتم الروح والقلب

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- افتتح الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأحد 30 تشرين الثاني 2025، معرض زاخو الدولي للكتاب بنسخته الأولى.

وخلال كلمةٍ له، أعرب الرئيس بارزاني عن بالغ سعادته بزيارة مدينة زاخو وحضور المعرض الذي يستمر مدة 6 أيام.

وفي إشادته بأهالي زاخو، قال الرئيس بارزاني: في السابق قلت أن زاخو هي قلبي، لكن هذه المرة أقول أن زاخو هي قلبي وروحي.

وأضاف الرئيس بارزاني: أشكر الله على هذه الأيام الجميلة، فبالأمس كنت في جزيرة بوطان، واليوم في زاخو، وأدعو الله أن يبعث بالخير دائماً.

وأعرب الرئيس بارزاني عن سعادته بافتتاح معرض زاخو الدولي للكتاب، متمنياً أن تبقى زاخو دائماً مكاناً للثقافة والفن والشجاعة والكردايتي والبيشمركايتي.

وقال: زاخو هي زاخو، وكنت أقول في مرات سابقة أن زاخو هي قلبي، لكن هذه المرة أقول أن زاخو هي قلبي وروحي.

ويعرض معرض الكتاب الدولي في زاخو، أكثر من 20 ألف عنوان، بمشاركة 50 دار نشر وطباعة من 10 دول مختلفة.