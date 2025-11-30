العراق على موعدٍ مع منخفضٍ جوي في معظم مناطقه

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق، اليوم الأحد، أن الطقس سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائماً في المنطقة الجنوبية، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

وذكرت الهيئة في بيانٍ لها، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك والسليمانية 20، أربيل ونينوى وكركوك 21، الأنبار وديالى 23، بغداد وصلاح الدين وكربلاء المقدسة 24، بابل 25، النجف الأشرف وواسط والديوانية وميسان 26، المثنى وذي قار 27، والبصرة 28".

بينما سيكون طقس يوم الثلاثاء غائماً في المنطقة الجنوبية وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في جميع محافظات العراق.

أما بخصوص حالة الطقس ليوم الأربعاء القادم، سيكون غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

في حين يكون طقس يوم الخميس غائماً على العموم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".