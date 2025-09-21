استمرار عمليات التهريب في الموانئ الجنوبية للعراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الأوسط عن ضبط إحدى وأربعين حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، وذلك استناداً إلى معلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبإشراف مباشر من قاضي تحقيق محكمة أم قصر.

وذكرت المديرية أن الحاويات المضبوطة تضمنت:

مواد أولية كيميائية.



حبيبات بلاستيكية.

مواد منزلية.

ملابس مستعملة.

أثاث متنوع.

ألعاب أطفال.

أدوات احتياطية للدراجات النارية.

سيارات مختلفة الأنواع، بعضها دون الموديل المسموح.



آليات إنشائية مفككة.

وأكدت المديرية أن جميع المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد المعتمدة.

وبحسب البيان، فقد شُكِّلت لجنة بالتعاون مع مركز الكمرك، حيث جرى تنظيم محضر ضبط أصولي، وإحالة الحاويات إلى مركز شرطة كمرك أم قصر الأوسط لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.