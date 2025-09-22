ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، من مقر الأمم المتحدة اعتراف بلاده رسمياً بدولة فلسطين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ماكرون خلال جلسة استئناف أعمال المؤتمر الدولي من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بمدينة نيويورك الأمريكية.

وشدد الرئيس الفرنسي قائلاً: "اعترافنا بدولة فلسطين يفتح الطريق لخطة السلام وكسر دوامة العنف بالمنطقة".

وأضاف: "سنفتح سفارة في الأراضي الفلسطينية بعد إطلاق سراح الرهائن والتوصل لوقف لإطلاق النار بقطاع غزة".

وفي وقت سابق الاثنين، انطلقت، في مدينة نيويورك الأمريكية جلسة استئناف أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

ويأتي استئناف المؤتمر بعد يوم من إعلان كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها بدولة فلسطين، وسط ترحيب عربي.

وبقرار الدول الخمس يرتفع عدد المعترفين بدولة فلسطين إلى 154 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.

كما ينتظر صدور إعلانات مشابهة من لوكمسبورغ ومالطا وبلجيكا ودول أخرى.

وبين 28 و30 يوليو/ تموز الماضي، انطلقت في نيويورك جلسة الأعمال الأولى لمؤتمر "حل الدولتين" برئاسة السعودية وفرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى وحضور فلسطين وغياب أمريكي، لدعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

المصدر: الأناضول