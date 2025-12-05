موجة أمطار في كوردستان تمتد تدريجياً إلى وسط وجنوب العراق

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية أن موجة من الأمطار ستشمل المناطق الوسطى والجنوبية من العراق، بالإضافة إلى إقليم كوردستان.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن طقس يوم السبت، الموافق 6 كانون الأول 2025، سيكون صحواً باستثناء ظهور بعض الغيوم المتفرقة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما ستشهد مناطق إقليم كردستان تساقطاً للأمطار.

ووفقاً لتوقعات الهيئة، فإن طقس يوم الأحد المقبل سيكون غائماً بشكل عام، مصحوباً بعواصف رعدية في إقليم كوردستان والمناطق الغربية، فيما توجد احتمالية لتساقط الأمطار في المناطق الوسطى والجنوبية.