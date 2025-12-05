اكتشف فوائد الكركديه وتأثيره على صحة البروستاتا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- يُعدّ الكركديه من النباتات واسعة الانتشار في العالم، ويشتهر بمذاقه اللاذع ولونه الأحمر الزاهي. تُستخدم كؤوسه الزهرية في تحضير شاي طبيعي يُشرب ساخناً وبارداً. ينمو هذا النبات أساساً في أفريقيا، وينتمي إلى عائلة الخبيزيات، وتعود قيمته الغذائية إلى احتوائه على فيتامين «سي» ومعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، إضافة إلى مركبات مضادة للأكسدة تعزز فائدته الصحية.

القيمة الغذائية ومضادات الأكسدة

وفق المعلومات المستخلصة من تقرير موقع «ويب إم دي» الطبي، يحتوي الكركديه على نسبة عالية من فيتامين «سي» الذي يؤدي دوراً مهماً في دعم مناعة الجسم والمساهمة في التئام الجروح وتكوين الكولاجين. كما توفر أجزاؤه الفعالة مركبات نباتية مثل الفلافونويد والأنثوسيانين، وهما المسؤولان عن لونه الأحمر وقدرته على مكافحة الالتهاب والجذور الحرة. هذه الخصائص تجعل الكركديه مشروباً مفيداً لصحة الجسم العامة.

فوائد الكركديه للجسم

تشير الدراسات الأولية إلى أن تناول شاي الكركديه قد يساعد في:

- خفض ضغط الدم المرتفع.

- تقليل مستوى الكوليسترول الضار.

- دعم صحة الكبد وتحسين وظائفه.

- العمل كمدرّ للبول وتحسين صحة الكليتين.

- المساهمة في التحكم بالوزن وتقليل تراكم الدهون.

ورغم إيجابية هذه النتائج، فإن معظمها يحتاج إلى دراسات إضافية لتأكيدها بشكل قطعي.

الكركديه وصحة البروستاتا

أحد الجوانب الصحية التي بدأت تحظى بالاهتمام هو تأثير الكركديه على صحة البروستاتا. فبفضل مضادات الأكسدة القوية التي يحتوي عليها، خاصة الأنثوسيانين والفلافونويد، قد يُساعد الكركديه على تقليل الالتهاب وحماية خلايا البروستاتا من التلف. كما تشير بيانات بحثية أولية إلى احتمالية تحسين تدفق البول والتخفيف من أعراض تضخم البروستاتا الحميد عند تناوله باعتدال ضمن نمط غذائي صحي.

ورغم أن المؤشرات واعدة، إلا أن الأدلة لا تزال غير كافية لاعتماد الكركديه كبديل علاجي، ويجب التعامل معه كمكمل طبيعي وليس كدواء مباشر.

محاذير واستخدام آمن

حتى مع فوائده المحتملة، قد يتفاعل الكركديه مع بعض الأدوية، مثل علاجات الضغط والسكري والمضادات الهرمونية. كما أن الجرعات المرتفعة جداً من مستخلص الكركديه قد تؤثر سلباً في الكبد. لذلك يُنصح بـ:

- شربه باعتدال.

- استشارة الطبيب عند وجود أمراض مزمنة.

- تجنُّبه في الحمل والرضاعة إلا بتوجيه طبي.

الكركديه مشروب طبيعي غني بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، وقد يحمل فوائد مهمة لصحة البروستاتا وتدفق البول، إضافة إلى فوائده العامة للقلب والكبد والكلى. إلا أن المعرفة العلمية لا تزال في بداياتها، ما يجعل الاعتدال والاستشارة الطبية أساس الاستفادة منه بأمان.