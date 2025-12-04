مكتب رئيس الحكومة يطالب بالتحقيق العاجل في حادثة تدنيس قبور مسيحيين بكويه

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أدان مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، حادثة الاعتداء "غير الأخلاقية والتخريبية" التي استهدفت عدداً من قبور المواطنين المسيحيين في قضاء كويه، مؤكداً رفضه القاطع لمثل هذه الأفعال.

وقال المكتب في بيان إن الحكومة تطالب المؤسسات المعنية بفتح تحقيق عاجل للكشف عن الجناة وإنزال العقوبات القانونية بحقهم، مشيراً إلى أن المقبرة ستُعاد تأهيلها بتوجيه مباشر من رئيس حكومة إقليم كوردستان.

وأكد البيان أن المسيحيين يشكّلون جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع في كوردستان، وأن إقليم كوردستان كان ولا يزال نموذجاً للتعايش السلمي والوئام بين مختلف المكوّنات، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح لأي جهة بالإخلال بهذا الواقع.

وفيما يلي نص البيان:

ندين بأقوى العبارات حادثة الاعتداء غير الأخلاقي والتخريبي التي طالت عدداً من قبور إخوتنا وأخواتنا المسيحيين في قضاء كويه. وإذ نستنكر هذا الفعل بشدة، نطالب المؤسسات الحكومية بفتح تحقيق عاجل للكشف عن الجناة وإنزال العقوبات المستحقة بهم. كما ستتم إعادة تأهيل المقبرة بناءً على توجيهات السيد رئيس حكومة إقليم كوردستان.

إن المسيحيين يشكّلون جزءاً أصيلاً من نسيج كوردستان، وقد كان إقليم كوردستان دوماً نموذجاً للتعايش السلمي والوئام بين جميع المكوّنات، ولن نسمح لأي جهة بإفساد هذا الواقع.

مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان

2025/12/4