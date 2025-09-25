سومو: صادرات العراق النفطية بلغت أكثر من 104 مليون برميل لشهر آب الماضي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أصدرت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) اليوم الخميس الموافق 25 أيلول/سبتمبر 2025، إحصائيات صادرات النفط الخام لشهر آب/أغسطس الماضي، والتي أظهرت أن إجمالي الصادرات تجاوز 104 ملايين برميل، محققة عائدات بلغت أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي.

ووفقًا لبيان سومو، بلغ إجمالي صادرات النفط العراقي للشهر الماضي 104 ملايين و806 آلاف و884 برميلًا، بعائدات إجمالية تجاوزت 7.16 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت الشركة أن صادرات النفط الخام من الحقول الواقعة في وسط وجنوب العراق بلغت 103 ملايين و895 ألفًا و706 براميل، بينما بلغت صادرات حقل القيارة 911 ألفًا و178 برميلًا.

وأشارت سومو إلى أنه لم يتم تصدير أي كميات من النفط إلى الأردن خلال هذا الشهر.

تجدر الإشارة إلى أن صادرات النفط العراقي لشهر تموز/يوليو الماضي كانت قد بلغت 104 ملايين و750 ألفًا و788 برميلًا، بعائدات قدرها 7 مليارات و184 مليونًا و449 ألف دولار أمريكي.