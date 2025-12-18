التربية الاتحادية: منع الطلاب الذين لا يملكون البطاقة الوطنية من إجراء الامتحانات في كركوك

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- في الوقت الذي تستمر حكومة إقليم كوردستان في اتخاذ قرارات تصب في مصلحة وتسهيل شؤون المواطنين، أصدرت وزارة التربية العراقية قراراً يمنع الطلاب الذين لا يحملون بطاقة الهوية الوطنية لمحافظة كركوك من أداء الامتحانات الوزارية، وقد أثار هذا القرار استياءً كبيراً.

رؤوف سعد الله، مدير وحدة الإشراف على التعليم الكوردي في كركوك، صرح لكوردستان24 قائلاً: "بعد مرور 20 يوماً من استلام معاملات هؤلاء الطلاب الراغبين في أداء الامتحانات الوزارية، صدرت تعليمات جديدة من وزارة التربية العراقية، تنص على أن أحد الشروط الأساسية هو أن الطلاب الذين يحملون فقط بطاقة الهوية الوطنية لكركوك يمكنهم المشاركة في الامتحانات."

وأشار رؤوف سعد الله أيضاً إلى أنه "يجب على اللجنة مراجعة الملفات، والطلاب الذين يشملهم القرار يجب إعادتهم إلى محافظاتهم الأصلية ليؤدوا الامتحانات هناك."

وأكد مدير وحدة الإشراف على التعليم الكوردي في كركوك أيضاً أن القرار يشمل العرب والكورد، وأن في كركوك يوجد 300 ألف نازح قدموا من مناطق أخرى من العراق، ويجب أن يُعاد هؤلاء الطلاب النازحين الذين يؤدون الامتحانات الوزارية إلى محافظاتهم الأصلية ليؤدوا الامتحانات هناك، أسوة بباقي الطلاب.