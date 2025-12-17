نتنياهو يقول إنه أعطى موافقته على اتفاق ضخم لبيع الغاز إلى مصر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء أنه أعطى موافقته على اتفاق ضخم لبيع الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار.

وقال نتنياهو في خطاب متلفز "وافقت اليوم على أكبر اتفاق غاز في تاريخ إسرائيل. تبلغ قيمة الصفقة 112 مليار شيكل (34,7 مليار دولار). ومن هذا المبلغ الإجمالي، سيذهب 58 مليار شيكل (18 مليار دولار) إلى خزائن الدولة".

وأضاف "الاتفاق مع شركة شيفرون الأمريكية، بالتعاون مع شركاء إسرائيليين سيقومون بتزويد مصر بالغاز".

وقال وزير الطاقة إيلي كوهين الذي كان حاضرا خلال إلقاء نتنياهو خطابه، إنها "أكبر صفقة تصدير في تاريخ الدولة".

وقال نتنياهو إن المردود المالي سيستخدم في "تعزيز التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية والأمن ومستقبل الأجيال المقبلة".

وأضاف "ستعزّز هذه الصفقة، على نحو كبير، مكانة إسرائيل كقوة إقليمية في مجال الطاقة، وستسهم في استقرار منطقتنا".

وأعلنت شركة "نيوميد إينرجي" الإسرائيلية في آب/أغسطس توقيع صفقة بقيمة 35 مليار دولار لإمداد مصر بالغاز الطبيعي.

وأشار تقرير نشرته الشركة إلى أن الصفقة سترفع إلى 130 مليار متر مكعّب الكمية الإجمالية للغاز المُورَّد إلى مصر.

وفي بيان صدر ليل الأربعاء، قالت "نيوميد إينرجي" إنها تلقّت "موافقة على تصدير الغاز إلى مصر، ما يتيح تنفيذ صفقة تُقدَّر بنحو 35 مليار دولار".

ونقل بيان للشركة عن رئيسها التنفيذي يوسي أبو قوله "إنه يوم تاريخي لقطاع الغاز الطبيعي، يضمن استمرار الاستثمار في إسرائيل ويخلق استقرارا تنظيميا للسنوات المقبلة".

المصدر: فرانس برس