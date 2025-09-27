رئيس الحكومة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الاتحادي

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 27 أيلول (سبتمبر) 2025، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي، التأكيد على الأهمية البالغة لاستئناف عملية تصدير نفط إقليم كوردستان، والذي عُدّ إنجازاً مهماً يصب في مصلحة العراقيين كافة.

وفي هذا السياق، قدّم رئيس الوزراء الاتحادي شكره لرئيس حكومة الإقليم على دوره في التوصل إلى هذا الاتفاق المهم.

فيما أثنى رئيس الحكومة على جهود رئيس الوزراء الاتحادي في تذليل العقبات بهذا الصدد.

وأعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان عن أمله في أن يمهّد هذا الاتفاق الطريق نحو إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي.

كما دعا رئيس الحكومة إلى إيجاد حلّ جذري لمسألة رواتب ومستحقات مواطني إقليم كوردستان، بما يضع حداً للقلق المترتب عليها، مشدداً على ضرورة ضمان صرف رواتب العام الجاري.

واتفق الجانبان على ضرورة تأمين حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الاتحادي وجود فرص اقتصادية واعدة كفيلة بتحقيق المزيد من التنمية في عموم العراق، من البصرة وصولاً إلى إقليم كوردستان.

وفي محور آخر من المباحثات، نوقشت أهمية مشروع طريق التنمية، وتقرر في هذا الشأن أن تزور لجنة متخصصة من بغداد إقليم كوردستان في القريب العاجل، لتسوية جميع العقبات التي تعترض تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية للعراق بأكمله.