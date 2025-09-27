تحويل منطقة أثرية إلى وجهة سياحية واقتصادية في كوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تتسارع وتيرة العمل في مشروع "مخطط دوين الرئيسي" الاستراتيجي في محافظة أربيل، الذي يُعد أحد أضخم المشاريع التنموية في إقليم كوردستان.

يتمحور المشروع حول بناء سد دوين الكبير، الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المنطقة على الأصعدة السياحية، الزراعية، والبيئية.

سد عملاق في قلب منطقة تاريخية

يقع المشروع في منطقة دوين، المعروفة بأهميتها الأثرية والتاريخية. ويشكل بناء السد حجر الزاوية في هذا المخطط التنموي الشامل. ومع استمرار أعمال الحفر والإنشاءات بوتيرة عالية، بدأت الملامح الأولية للمشروع بالظهور.

مواصفات السد: سيبلغ ارتفاع السد عند اكتماله 75 مترًا، بعرض يصل إلى 320 مترًا عند أوسع نقطة له، وسيتم بناؤه باستخدام خرسانة "RCC" الحديثة. وتبلغ مساحة حوض السد 4 كيلومترات مربعة، وبسعة تخزينية هائلة تصل إلى 100 مليون متر مكعب من المياه.

وضع حجر الأساس: كان رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، قد وضع حجر الأساس للمشروع في شهر نوفمبر من عام 2024، إيذانًا ببدء تنفيذ هذه الرؤية التنموية.

أهداف متعددة الأبعاد: من السياحة إلى التنمية المستدامة

يهدف "مخطط دوين الرئيسي" إلى تحقيق مجموعة متكاملة من الأهداف، تتجاوز مجرد تخزين المياه لتشمل:

إنعاش السياحة: المشروع مصمم ليصبح وجهة سياحية كبرى، حيث يجري العمل على إنشاء طرق حديثة تربط المنطقة مباشرة بمدينتي أربيل وشقلاوة لتسهيل وصول السياح.

إحياء المواقع الأثرية: نظرًا للطبيعة التاريخية للمنطقة، يتضمن المخطط ترميم وتأهيل المواقع الأثرية المحيطة بالسد.

تنمية الموارد المائية: سيتم بناء عدد من السدود الصغيرة أسفل السد الرئيسي للاستفادة من المياه الفائضة في دعم الزراعة والبيئة.

دعم الاقتصاد المحلي: من المتوقع أن يساهم المشروع في ازدهار قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والزراعة في المنطقة.

تقدم ملحوظ في سير العمل

أكد القائمون على المشروع أن الأعمال تسير وفقًا للجدول الزمني المحدد. وفي هذا السياق، صرح فريدون صابر، المسؤول في الشركة المنفذة للمشروع، لـ كوردستان 24 قائلاً: "المشروع سيقدم خدمة كبيرة لقطاع السياحة، حيث نعمل على إنشاء بنية تحتية متكاملة تشمل طرقًا ومرافق لتسهيل وصول الزوار إلى السد والاستمتاع بجمال المنطقة."

من جهته، أوضح محمد كمال، المشرف على المشروع، أن "أعمال الحفر قد اكتملت، ونحن الآن في مرحلة إنشاء القناة الخرسانية لتصريف المياه. نتوقع الانتهاء من هذا الجزء خلال شهر واحد، مما سيمكننا من البدء في بناء جسم السد الرئيسي."

ومع استمرار العمل بوتيرة متسارعة، يُنتظر أن يصبح سد دوين ومحيطه وجهة سياحية واقتصادية رائدة، تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتضع منطقة دوين على خريطة أبرز المعالم في إقليم كوردستان.

تقرير : هوشمند صادق – كوردستان24 - اربيل