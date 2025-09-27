حصيلة قتلى الفيضانات في تايلاند ترتفع إلى سبعة أشخاص

منذ 9 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حصيلة القتلى جرّاء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة المصاحبة للرياح الموسمية إلى سبعة في تايلاند، بحسب ما أعلنت السلطات السبت، فيما تتواصل جهود الإغاثة.

وأثّرت الفيضانات هذا الأسبوع على أكثر من 260 ألف شخص في عدّة مناطق على ضفاف نهر تشاو فرايا، وفق ما جاء في بيان لوكالة إدارة الكوارث والحدّ من آثارها.

وكانت الوكالة قد أفادت الثلاثاء بمقتل أربعة أشخاص في وسط تايلاند قبل أن ترفع الحصيلة إلى سبعة السبت.

وجال رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول في منطقة أيوتايا الأكثر تأثّرا بالفيضانات السبت، في إحدى أولى الجولات له منذ تولّيه منصبه.

وطلب من السلطات المحلية توزيع لوازم النجاة ونشر أكياس رمل ومراقبة المناطق العرضة لخطر انزلاق التربة.

وقال للسكان برفقة عناصر الإغاثة "لدينا فريق كامل للتخفيف من محنتكم ونعكف على الاستجابة لحاجاتكم".

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من أمطار غزيرة في الأيام المقبلة.

وغالبا ما تشهد تايلاند متساقطات غزيرة بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر، لكن الخبراء نبّهوا من أن التغيّر المناخي الناجم عن الأنشطة الصناعية جعل الظواهر المناخية القصوى أكثر شدّة مع صعوبة توقع حدوثها.

والشهر الماضي، قضى خمسة أشخاص في شمال تايلاند وأصيب 15 في انزلاقات تربة وفيضانات أحدثها الإعصار كاجيكي.

وفي العام 2011، قضى أكثر من 500 شخص وتضرّرت ملايين المنازل في البلاد بسبب فيضانات.