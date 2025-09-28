رئيس حكومة أقليم كوردستان يتمنى الشفاء العاجل للمفكر التركي إسماعيل بشكجي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن تمنياته بالشفاء العاجل للكاتب والمفكر التركي المعروف د. إسماعيل بشكجي، أحد أبرز أصدقاء الشعب الكوردي، والذي يرقد حالياً في المستشفى.

وجاءت رسالة رئيس الحكومة خلال اتصال مع وقف إسماعيل بشكجي، حيث أكد استعداده لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة اللازمة لعلاج المفكر الذي يعد من أبرز المدافعين عن القضية الكوردية على مدى عقود.

تدهورت الحالة الصحية للمفكر وعالم الاجتماع التركي المعروف إسماعيل بيشكجي، أحد أبرز أصدقاء الشعب الكوردي، حيث نُقل على وجه السرعة إلى مستشفى جامعة دجلة في ديار بكر (آمد) بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ووفقاً لطبيبه الخاص، فقد أُصيب بيشكجي بجلطة أدت إلى دخوله المستشفى وهو في وضع صحي حرج، إلا أن حالته أصبحت أكثر استقراراً لاحقاً. وأكد الطبيب أن وضعه الحالي مستقر، لكنه يحتاج إلى مراقبة طبية دقيقة بسبب تقدمه في العمر.

وكان بيشكجي قد شارك يوم أمس في مهرجان سينمائي بمدينة (آمد) ديار بكر، حيث سقط أرضاً بشكل مفاجئ أثناء إلقائه كلمة، ما استدعى نقله مباشرة إلى المستشفى.

وُلد إسماعيل بيشكجي عام 1939 في قرية إيسكليب بمحافظة جَوروم التركية، ويُعرف بمواقفه الجريئة في الدفاع عن حقوق الشعب الكوردي، الأمر الذي كلفه سنوات طويلة من الاعتقال في سجون بلاده، إذ قضى ما مجموعه 17 عاماً وشهراً واحداً في السجن قبل أن يُفرج عنه عام 1974.