رئيس ممثلية حكومة كوردستان ببغداد والسفير التركي يبحثان تعزيز العلاقات بين أربيل وأنقرة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بدعوة من السفارة التركية في العراق، زار فارس عيسى، رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، اليوم الثلاثاء، مقر السفارة التركية في العاصمة بغداد، حيث كان في استقباله السفير التركي أنيل بورا إينان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع السياسية والتطورات في المنطقة، إلى جانب مراحل تشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان والانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق.

وأعرب السفير التركي عن ترحيبه بتوقيع الاتفاقية النفطية الأخيرة بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان والشركات المنتجة، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين كوردستان وتركيا.

من جانبه، شدد عيسى على أن أربيل تسعى إلى تطوير وتعزيز علاقاتها مع أنقرة في مختلف المجالات، على أساس حسن النية وحسن الجوار والمصالح المشتركة.

كما استعرض رؤية حكومة إقليم كوردستان بشأن الانتخابات المقبلة في العراق، مشيراً إلى سياسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني الهادفة إلى تصفير المشاكل والخلافات مع بغداد.

وفي ختام اللقاء، تطرق السفير التركي إلى بعض العقبات في المنافذ الحدودية بعد وضع سيطرات اتحادية بالقرب منها، حيث أكد عيسى أن هذه الإشكالات يمكن تجاوزها من خلال التعاون والتنسيق بين أربيل وبغداد.