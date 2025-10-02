بدعم من مؤسسة كوردستان فونديشن.. شابان كورديان يشاركان في مناظرات قطر

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تنطلق في العاصمة القطرية الدوحة، يومي الثالث والرابع من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، فعاليات "ديبيت قطر – أوبن بي بي"، الذي يُعد من أبرز البرامج التي تنظمها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع

ولأول مرة، يشارك شابان كورديان في هذه المسابقة بدعم ورعاية مؤسسة كوردستان فونديشن، وهما: آزيا خالد حسني (16 عامًا) ويارا هيرش سعيدي (17 عامًا)، حيث يهدف الحدث إلى تمكين الجيل القادم من خلال المهارة والتفكير النقدي أمام الجمهور.

يعد دعم مؤسسة كوردستان فونديشن، لهذه المشاركة خطوة مهمة في تمثيل طاقات الشباب الكوردي في المحافل والبطولات الدولية، كما أن مشاركة هذين الشابين الكورديين تؤكد التزام المؤسسة بتمكين الجيل الجديد وتعزيز جسور التعاون مع مؤسسات دولية مثل مؤسسة قطر.

وتُعرف مؤسسة كوردستان فونديشن بأنها شبكة غير حكومية وغير ربحية، تعمل على تطوير المجتمع وفق قيم رفيعة ومعاصرة، وتسعى إلى تمكين وتطوير إقليم كوردستان على أسس المواطنة والبناء والتقدم.