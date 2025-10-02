اختيار بغداد لاستضافة معرض اكسبو كاردن 2029

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وقع الاختيار على العاصمة العراقية بغداد، لاستضافة معرض اكسبو كاردن 2029.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، "في خطوة مهمة تؤكد مكانة العراق، تم اختيار العاصمة بغداد لاستضافة معرض اكسبو كاردن 2029، بعد أن قدم منظمو المعرض مقترحاتهم خلال المؤتمر السنوي الـ77 للرابطة الدولية لمنتجي البستنة (AIPH)، الذي عقد في مدينة غنت البلجيكية، وتم التصويت والإعلان رسمياً عن استضافة مدينة بغداد للمعرض الدولي".

وفقا للبيان، "ثمن السوداني الجهود التي بذلها ممثلو العراق لاستضافة بغداد معرض أكسبو كاردن 2029 لجهود استمرت لعام ونصف، والتي تضمنتها زيارة وفد من المنظمة الدولية الى بغداد، اطلع فيها على إجراءات العراق للاستضافة، ما أثمر الإعلانَ عن استضافة بغداد لهذا الحدث المهم والاستثنائي، إذ نال العراق الفوز متقدماً على الدول الراغبة باستضافة المعرض وهي تايلند وماليزيا والأرجنتين واستراليا ".

وقال: "إن إقامة المعرض في بغداد سيحقق تنمية مستدامة في مختلف القطاعات، ومنها تحقيق توصيات مؤتمر المناخ، من خلال المساهمة في تحسين الوضع البيئي، ورفع مستوى العراق في التصنيفات العالمية التي تخص السياحة والاستقرار والأمن، بجانب كونه فعالية جاذبة لملايين السياح الأجانب، إذ يعد ثاني اكبر الفعاليات العالمية بعد كأس العالم، وسيتضمن المعرض العديد من الفعاليات البيئية والترفيهية والثقافية التي تبرز حضارات العراق وتاريخه".

وتابع: "كما إن استضافة هكذا معرض ستسهم في تنشيط القطاعات البيئية والسياحية والزراعية التي تعد من اولويات الحكومة ومنهاجها الوزاري، وقد وجه سيادته بالعمل من الآن وبذل الجهود اللازمة من أجل توفير متطلبات هذا الحدث العالمي المهم ".