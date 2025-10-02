إسرائيل سترحّل ناشطي "أسطول الصمود العالمي" إلى أوروبا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، أنها ستُرحِّل إلى أوروبا جميع الناشطين الذين كانوا على متن سفن "أسطول الصمود العالمي" التي اعترضتها قوات البحرية الإسرائيلية خلال محاولتها الوصول إلى غزة، وأن أيّاً من السفن لم يتمكن من كسر الحصار البحري المفروض على القطاع الفلسطيني المحاصر.

ومساء الأربعاء، بدأت البحرية الإسرائيلية باعتراض السفن بعدما حذّرت الطواقم من دخولهم مياها تقول الدولة العبرية إنها خاضعة لسيطرتها.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان الخميس "لم ينجح أي من يخوت الاستفزاز التابعة لحماس–الصمود في محاولته دخول منطقة قتال نشطة أو كسر الحصار البحري القانوني".

وأضاف "تتبقى سفينة واحدة فقط من هذا الاستفزاز على مسافة بعيدة، وإذا اقتربت، فإن محاولتها دخول منطقة قتال نشطة وكسر الحصار ستُمنع أيضاً".

من بين الركاب المشاركين في هذا التحرك والذين اعتُرضت قواربهم، الناشطة السويدية غريتا تونبرغ التي ظهرت في فيديو نشرته السلطات الإسرائيلية وهي تجمع أغراضاً شخصية محاطة برجال مسلّحين.

وأفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس في بيان على إكس بأن "ركاب حماس-الصمود على يخوتهم وهم في طريقهم بأمان وسلام إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا. الركاب بخير وبصحة جيدة".