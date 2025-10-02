نائب محافظ أربيل يدعو المرشحين للالتزام بالقوانين خلال الحملات الانتخابية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن نائب محافظ أربيل للشؤون الفنية، مسعود كارَش، اليوم الخميس، عن وضع خطة متكاملة لإجراء الحملات الانتخابية في المحافظة بشكل منظم، بعيداً عن الفوضى والاضطرابات، داعياً المرشحين والأحزاب السياسية إلى الالتزام بتوجيهات المفوضية العليا للانتخابات أثناء سير الحملات.

وفي مقابلة مع كوردستان24، قال كارَش إن الخطة الخاصة بالحملات الانتخابية أُعدت بمشاركة جميع الأطراف المعنية، مؤكداً ضرورة تعليق ملصقات المرشحين بطريقة منظمة، وعدم وضع صورهم في أماكن يصعب إزالتها لاحقاً.

وأشار إلى أنه لا يجوز للمرشحين استخدام الأماكن العامة، مثل المؤسسات الحكومية والمدارس، لأغراض حملاتهم الانتخابية، لافتاً إلى أن فرق الشرطة العامة ستكون مكلفة بمنع أي تجاوزات قبل وقوعها.

كما شدد كارَش على أن جميع الأطراف والمرشحين يمكنهم القيام بحملاتهم الانتخابية شرط عدم إزعاج المواطنين أو إعاقة حركة الشوارع والسيارات، مؤكداً في الوقت نفسه منع استخدام السيارات الحكومية في الحملات الانتخابية.

في السياق ذاته، أكدت المديرية العامة للمرور في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، على ضرورة التزام جميع الأحزاب والجهات السياسية بإرشادات المرور خلال الحملات الانتخابية، وعدم وضع صور أو ملصقات للمرشحين على أعمدة الإشارات الضوئية وعلامات المرور.

ودعت المديرية في بيان، جميع القوائم والأحزاب والمرشحين المشاركين في الانتخابات البرلمانية، خلال فترة السماح بالحملات، إلى تجنب تثبيت صور أو ملصقات على أعمدة الإشارات الضوئية وعلامات المرور، وعدم وضع صور كبيرة بالقرب من الدوارات وعلى أرصفة التقاطعات بما قد يعيق رؤية السائقين.

وشددت المديرية على أهمية تثبيت الملصقات الكبيرة بطريقة آمنة لتفادي سقوطها على الطرق، بما قد يضر بالمركبات ومستخدمي الطرق، كما حذرت من تغطية الزجاج الأمامي أو لوحات أرقام السيارات بالأعلام والشعارات وصور المرشحين.

كما دعا البيان المشاركين في الحملات إلى عدم الصعود خلف الشاحنات أو إخراج أجسادهم عبر الزجاج وأبواب المركبات، وتجنب إغلاق الطرق والشوارع العامة، حماية لأرواحهم ومنعاً للحوادث والاختناقات المرورية.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بدء الحملات الانتخابية رسمياً اعتباراً من 3 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، ما يشير إلى انطلاق السباق الحقيقي نحو البرلمان، وانتقال المشهد السياسي من مرحلة التحضيرات والإجراءات الفنية إلى منافسة مباشرة لكسب أصوات الناخبين.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استكمال كافة الاستعدادات اللازمة لضمان إجرائها في موعدها المحدد.