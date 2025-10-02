رئيس إقليم كوردستان يوجه رسالة مع انطلاق الحملات الانتخابية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، رسالة إلى مواطني كوردستان والأطراف السياسية، بمناسبة انطلاق الحملات الانتخابية لانتخابات مجلس النواب العراقي، دعا فيها إلى الالتزام بتعليمات المفوضية العليا للانتخابات، وإدارة الحملات بأسلوب حضاري يعكس التعايش والتنوع الثقافي، بعيداً عن التوتر والخلافات.

وفيما يلي نص البيان:

مواطني كوردستان الأعزاء،

القوى والأطراف السياسية،

مع بدء الحملة الانتخابية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، يوم غد، أدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بتوجيهات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأن يديروا حملة انتخابية حضارية تعكس التعايش وقبول الآخر وتنوع مكونات كوردستان، وألا تغدو سبباً للتوتر والانقسام وإزعاج المجتمع و إخلال راحة المواطنين.

ليكن الجميع أحراراً في الدعاية لسياساتهم وتوجهاتهم وبرامجهم، لكن لا ينبغي لأحد أن يبث الكراهية والحقد. ينبغي أن يخوض شعب كوردستان، كمجتمع مدني، منافسة حضارية في هذه العملية. إن ترشح المرأة مهم وقيّم ويجب أن تكون مكانتها وتقديرها مصونين، ويجب أيضاً احترام رموز ومقدسات كل المكونات، وأن تؤدي القوات الأمنية واجبها في حماية الجميع بمهنية وبدون تمييز.

ففي النهاية، كل الذين يذهبون إلى مجلس النواب العراقي، من إقليم كوردستان، هدفهم خدمة شعب كوردستان والعراق، وعليهم أن يدركوا أنه بالتلاحم والتعاضد يستطيعون خدمة حاضر ومستقبل إقليم كوردستان والعراق بصورة أفضل، ويحافظوا على حقوقهم ومكاسبهم ومصالحهم. لذا، لا يصح أن يأتوا خلال الحملة الانتخابية بتصرفات تجاه الآخرين تمنعهم في الغد من العمل معاً.

أرجو لجميع الأطراف حملة آمنة وناجحة، كما أرجو الاستقرار والعزة ودوام التقدم لإقليم كوردستان والعراق.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

2 تشرين الأول 2025