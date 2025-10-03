دهوك: 58 مرشحًا يتنافسون على 11 مقعد برلماني

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- بدأ اليوم الجمعة أول أيام الحملة الانتخابية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، وفي محافظة دهوك يحق لـ 779 ألف شخص التصويت.

وأفاد مراسل كوردستان24 في دهوك، ماهر شنكالي، اليوم الجمعة 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أن الحملة الانتخابية في محافظة دهوك تأتي بعد أن شهدت المحافظة في الأيام القليلة الماضية عدة حملات لتنظيف البيئة.

وأضاف مراسل كوردستان24 أن إجراءات تعليق الملصقات تغيرت هذا العام، ولا يستطيع المرشحون تعليق ملصقاتهم في كل مكان، بل يجب أن يكون ذلك وفقًا لتعليمات المفوضية وإدارة المرور، وتراقب لجان البلدية باستمرار الأماكن المحظورة.

وأشار إلى أن هناك 58 مرشحًا في دهوك يتنافسون على 11 مقعدًا برلمانيًا، منهم 20 امرأة، ويحق لـ 779 ألف شخص التصويت، منهم 25 ألف نازح.

يوجد في إقليم كوردستان 314 مرشحًا يتنافسون على 46 مقعدًا.

وكانت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد صرحت لموقع كوردستان24 يوم الأربعاء 1 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بأن موعد بدء الحملة الانتخابية هو الساعة 12 صباحًا من يوم الجمعة 3 تشرين الأول/أكتوبر.

وبخصوص موعد انتهاء الحملة، قالت الغلاي إن الحملة الانتخابية للدورة السادسة للبرلمان العراقي ستنتهي صباح يوم السبت 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية العراقية العامة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.