أكثر من 200 مرشح يتنافسون على 18 مقعدًا في السليمانية وحلبجة

أربيل (كوردستان24)- تجري عملية الدعاية الانتخابية في السليمانية بطريقة هادئة وصحية للغاية، حيث لم تشهد شوارع السليمانية الازدحام والفوضى التي كانت ملحوظة في السنوات السابقة.

في الفترة الماضية، نظمت المفوضية العليا للانتخابات في العراق بالتعاون مع رئاسة بلدية السليمانية، مجموعة من ورش العمل والندوات الخاصة للمرشحين والأطراف السياسية لضمان حصولهم على توجيهات واضحة وشاملة حول النقاط والإرشادات المتعلقة بعملية الدعاية الانتخابية بأكملها.

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها كوردستان24، قام عدد من المرشحين والأطراف السياسية بنشر صور الدعاية الانتخابية في المدينة قبل بدء الوقت المقرر لها، مما تسبب في ازدحام وعرقلة حركة المرور للمواطنين. ولهذا السبب، تم تحويل جميع هذه الحالات إلى تقارير وتقديمها إلى المفوضية، وإرسالها إلى بغداد، حيث ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، والتي تتراوح عقوبتها بين الغرامة والاستبعاد من العملية الانتخابية.

التزم المرشحون والأطراف السياسية بإرشادات المفوضية ولجنة السلامة في محافظة السليمانية، والتي تتكون من سبع نقاط تصب جميعها في مصلحة المواطنين بهدف حماية أرواحهم وأمنهم.

يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في السليمانية مليون و208 آلاف مواطن.

وفي تمام الساعة 12 صباحًا من يوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر 2025، بدأت الدعاية الانتخابية للبرلمان العراقي رسميًا. يمكن للأطراف السياسية والمرشحين القيام بالدعاية لقوائمهم وأرقامهم علنًا في جميع المدن والبلدات والمناطق في العراق وإقليم كوردستان، ضمن إطار إرشادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان، يحق لـ 21 مليونًا و404 آلاف و291 مواطنًا التصويت، منهم 20 مليونًا و63 ألفًا و773 شخصًا يشاركون في التصويت العام، ومليون و313 ألفًا و980 مواطنًا يشاركون في التصويت الخاص.

ويشارك في هذه الانتخابات 38 حزبًا سياسيًا، و31 تحالفًا، و75 قائمة فردية. وقد ترشح سبعة آلاف و768 شخصًا من كلا الجنسين، منهم خمسة آلاف و520 رجلاً وألفين و248 امرأة.