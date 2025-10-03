بغداد.. استخدام المباني والمؤسسات الحكومية للحملات الانتخابية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- بدأت الحملات الدعائية غير المباشرة للانتخابات التشريعية في العراق قبل عدة أشهر، ووفقا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمنظمات المتخصصة في مراقبة الانتخابات، سجلت معظم المخالفات في الحملات الانتخابية في بغداد، ما دفع المفوضية الى استبعاد عدة مرشحين، وعلقت صور القادة السياسيين على المباني الشاهقة والاماكن العامة، وبحسب برلماني عراقي، فإن "تكلفة طباعة صور القادة السياسيين في بغداد وحدها، بلغ 5 مليار دينار".

وأفاد شفان جباري، مراسل "كوردستان24" في بغداد، أنه مع بدء الحملة الانتخابية، سُجّلت معظم الانتهاكات في المدينة. قبل 15 يومًا من بدء الحملة الانتخابية الرسمية، وعُلّقت صور القادة السياسيين في بغداد دون ذكر أسمائهم أو أرقام ترشيحهم. لهذا، أعربت الأحزاب السياسية الصغيرة عن استيائها، معتبرة أن هذا النوع من الحملات المبكرة سيكون له تأثير سلبي عليها، وتقدموا بشكاوى إلى المفوضية العليا للانتخابات.

وقبل ثلاثة أيام، كشفت المفوضية عن أسماء عدد من القادة والمرشحين الذين لم يلتزموا بتعليمات المفوضية، ففرضت عليهم غرامات تتراوح بين مليون وعشرة ملايين دينار. من بين هؤلاء محمد شياع السوداني، ومحمد الحلبوسي، ووزير الدفاع العراقي، ومثنى السامرائي، وخميس الخنجر، وعدد آخر من القادة السياسيين من الجانبين السني والشيعي، لكن هذا لم يدفعهم إلى إزالة صورهم من الشوارع.

يقول شفان جباري إن مرشحي الأحزاب استخدموا المباني والمؤسسات الحكومية والأماكن العامة للحملات الانتخابية وعلقوا صورهم فيها. كما أشار إلى أن حملة بدأت في الأحياء الشعبية ببغداد لإزالة وتمزيق ملصقات المرشحين، وذكرت المفوضية أن هذا أيضًا يعد انتهاكًا لتعليمات الانتخابات.

وفي تمام الساعة 12 صباحًا من يوم الجمعة، 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بدأت الحملة الانتخابية للبرلمان العراقي رسميًا. يمكن للأحزاب السياسية والمرشحين القيام بحملات علنية ضمن إطار تعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في جميع المدن والبلدات والمناطق في العراق وإقليم كوردستان، للترويج لقوائمهم وأرقامهم.

في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان، يحق لـ 21 مليونًا و 404 آلاف و 291 مواطنًا التصويت، حيث سيشارك 20 مليونًا و 63 ألفًا و 773 شخصًا في التصويت العام، ومليون و 313 ألفًا و 980 مواطنًا في التصويت الخاص.

في هذه الانتخابات، تشارك 38 حزبًا سياسيًا، و 31 تحالفًا، و 75 قائمة فردية. وقد ترشح سبعة آلاف و 768 شخصًا من كلا الجنسين، منهم خمسة آلاف و 520 رجلًا وألفان و 248 امرأة.

يوم الأربعاء، 1 تشرين الأول/أكتوبر 2025، صرحت جمانة غلاي، المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لموقع "كوردستان24" بأن موعد بدء الحملة الانتخابية هو الساعة 12 صباحًا من يوم الجمعة، 3 تشرين الأول/أكتوبر.

وبخصوص موعد انتهاء الحملة، قالت غلاي: "صباح يوم السبت، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، ستنتهي الحملة الانتخابية للدورة السادسة للبرلمان العراقي".

من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية العراقية العامة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.