جوو ويلسون: تطور وتقدم كوردستان مهم بالنسبة لنا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد عضو الكونجرس الأمريكي، جو ويلسون، بأن تطور وحرية إقليم كوردستان مهمان بالنسبة للولايات المتحدة ويحظيان بالاهتمام.

وفي تصريح خاص لكوردستان 24، قال جو ويلسون: "شعب إقليم كردستان هو شعب ملهم لأمريكا. على الرغم من وجود العديد من المشاكل والتحديات في المنطقة، إلا أن تطور وحرية إقليم كوردستان مهمان بالنسبة لنا ويستحقان التقدير".

وأضاف عضو الكونغرس الأمريكي: "من المهم أن يواصل إقليم كوردستان استقراره وسيادته، وحتى من أجل استقرار العراق، فإن إقليم كوردستان له أهمية كبيرة".

كما ذكر: "نحن نقدر عالياً قدرات إقليم كوردستان ووحدته".