الاتحاد الأوروبي يخطط للتوقف عن استيراد النفط الروسي بداية 2026

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- يبحث البرلمان الأوروبي إمكانية تسريع خططه للتخلي عن واردات الطاقة الروسية، إذ يعتزم وقف استيراد النفط بدءاً من عام 2026، على أن يتبع ذلك حظر إمدادات الغاز بحلول 2027، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة.

وذكرت الوكالة أن لجنة الصناعة في البرلمان ستصوت على تعديلات تتعلق بخطة "RePowerEU"، والتي تتضمن وقف استيراد النفط ومنتجاته من روسيا اعتباراً من 2026، ثم فرض حظر كامل على الغاز بعد عام واحد.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد حددت في خطة "RePowerEU" التي أُعلنت في ربيع عام 2022، هدفاً للتخلص من اعتمادها على الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب في الفترة ما بين 2027 و2028.

ورغم هذه الخطط، فإن بيانات الاستيراد منذ ذلك الحين أظهرت تغيرات طفيفة؛ حيث ارتفعت حصة الغاز الطبيعي المسال إلى نحو 40% مقارنة بثلث سابق، بينما تراجعت حصة الغاز عبر الأنابيب إلى 60% بعد أن كانت تقارب 70%.

وفي هذا السياق، قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 19 أيلول/سبتمبر الماضي مقترحات الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، والتي شملت حظراً على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتباراً من عام 2027.

كما أشارت صحيفة بوليتيكو في 23 أيلول/سبتمبر إلى أن المفوضية الأوروبية تفكر في تقديم موعد الحظر لعام واحد، بحيث يتم وقف شراء الغاز الطبيعي المسال من روسيا بحلول 2026.

من جانبها، اعتبرت روسيا أن قرارات الغرب بالتخلي عن مواردها الطاقوية تمثل "خطأً فادحاً"، مؤكدة أن الدول الغربية ستقع في تبعية جديدة وأشد بسبب ارتفاع الأسعار.

لافتةً إلى أن بعض تلك الدول لا تزال تشتري النفط والغاز الروسيين عبر وسطاء وبأسعار أعلى، وستواصل القيام بذلك.