محافظ أربيل: استقبلنا أكثر من 3 ملايين و400 ألف سائح خلال 2025

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أشار محافظ أربيل أوميد خوشناو، إلى ان العاصمة ومنذ مطلع العام الجاري حتى 31 ديسمبر/كانون الأول استقبلت 3 ملايين و 400 الف سائح وفق احصائيات هيئة السياحة في حكومة إقليم كوردستان، قائلاً ان هذا الرقم ارتفع بالتأكيد خلال الأيام الأخيرة بمناسبة أعياد الميلاد وعطلة رأس الجديدة.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقده قرب القلعة التاريخية وسط العاصمة أربيل قبل ساعات قليلة من توديع العام 2025، أن العام الماضي كان عام التحديات والصعاب وصمود شعب كوردستان وتحقيق الإنجازات الاستراتيجية الكبيرة وشهد تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية المهمة، من مشاريع الطرق والمياه والبنى التحتية، بالإضافة إلى تعزيز قطاعات الأمن والصحة والتعليم في العاصمة أربيل، شاكراً رئيس الحكومة مسرور بارزاني على دعمه.

وكشف عن برنامج وخطة خدمية للعام المقبل 2026، تهدف إلى التوسع في تقديم الخدمات في مدينة أربيل في مختلف القطاعات، مؤكداً أنه تم التخطيط لمشاريع خدمية ستُنفذ خلال العام المقبل.

كما شكر القائمين على التحضيرات لاستقبال العام الجديد في أربيل، لافتاً الى انها اُنجزت على اكمل وجه.

وشهد العديد من مراكز الترفيه والساحات العامة ووسط مدينة أربيل العاصمة منذ أيام، احتفالات ومهرجانات فنية بمناسبة قدوم العام الجديد وصلت ذروتها مساء أمس الأربعاء، مع توافد الآلاف من المواطنين والسياح القادمين من مختلف المحافظات العراقية ومن خارج إقليم كوردستان، على مدينة أربيل وذلك قبل ساعات قليلة من حلول العام الجديد 2026.

وتركزت الاحتفالات بشكل رئيسي قرب القلعة التاريخية وسط العاصمة اربيل، وقضاء عنكاوا، ومتنزه بيشمركة، وشارع الإسكان، ومنطقتي امباير وبوليفارد، والعديد من المواقع والمعالم الأخرى داخل مدينة أربيل، وسط استنفار أمني وخدمي لتنظيم حركة السير وتأمين هذه المواقع.