موجة ثلوج مستمرة في إقليم كوردستان وانخفاض حاد في درجات الحرارة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كوردستان، اليوم الخميس الموافق 1 كانون الثاني 2026، أن التوقعات تشير إلى استمرار موجة تساقط الثلوج هذه الليلة في جميع المناطق الجبلية، وكذلك في المناطق القريبة منها، بالتزامن مع استمرار هطول الأمطار (أمطار خفيفة إلى متوسطة ومتفرقة) في جميع مناطق الإقليم حتى مساء يوم غد.

وأشارت المديرية في بيانٍ لها، إلى أن أدنى درجات الحرارة في المناطق الجبلية ستنخفض إلى عدة درجات تحت الصفر المئوي، بينما ستقترب درجات الحرارة في مراكز المدن من الصفر المئوي.

وأضافت أن هطول الأمطار سيبدأ في مراكز مدن أربيل والسليمانية ودهوك.

وذكرت الأرصاد الجوية أيضاً أن تساقط الثلوج سيستمر في الإدارتين المستقلتين في سوران ورابرين.

وفيما يأتي كميات الأمطار التي هطلت خلال الساعات الاثنتي عشرة الماضية في عدد من مدن ومناطق إقليم كوردستان الجبلية:

أربيل 4.7 ملم

شمامك 2.7 ملم

بيرمام 9.5 ملم

دهوك 10.1 ملم

زاخو 13.0 ملم

السليمانية زخات مطرية

أما كمية الثلوج التي سقطت خلال 12 ساعة الماضية، فهي:

ڕواندز 1.5 سم

قضاء هێرۆ 4 سم

قرية ڕێشە 22 سم

قرية هاودیان 7.5 سم

قەڵادزێ مەرزی کێڵێ 10سم