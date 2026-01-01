الأمن العراقي يوقف التيكتوكر «حسحس» بتهم المحتوى الهابط وغسل الأموال

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- ألقت الجهات الأمنية العراقية، الخميس، القبض على التيكتوكر حسام عناد المعروف بلقب «حسحس» داخل العاصمة بغداد، على خلفية قضايا تتعلق بنشر محتوى مخالف للقيم العامة، إلى جانب شبهات مرتبطة بغسل الأموال، بحسب مصادر أمنية مطلعة.

وأفاد مصدر أمني بأن السلطات كانت قد اتخذت سابقًا إجراءات قانونية بحق المتهم بسبب ما نُسب إليه من محتوى هابط، موضحًا أن متابعات لاحقة كشفت عن تورطه في أنشطة مالية غير مشروعة.

وأكد أن عملية التوقيف جرت استنادًا إلى أوامر قضائية نافذة، مع استكمال جميع الإجراءات القانونية بحقه.

يُذكر أن الشرطة العراقية سبق أن اعتقلت «حسحس» في أواخر مايو/أيار 2025 على خلفية التهم نفسها، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا مقابل كفالة مالية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي السلطات لتعزيز الرقابة على الفضاء الرقمي، والتصدي للجرائم المالية والانتهاكات المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي.